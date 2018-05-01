رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو ﻿

خرج حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسب ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي، الصادرة اليوم الاثنين 28 ماي 2018، ينفي وجود أي صلة أو تواصل بين التنظيم اللبناني وبين البوليساريو، معتبرا أن

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خرج حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسب ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي، الصادرة اليوم الاثنين 28 ماي 2018، ينفي وجود أي صلة أو تواصل بين التنظيم اللبناني وبين البوليساريو، معتبرا أن موقف الحزب من نزاع الصحراء قائم على الحياد.

وقال نصر الله إن وزير الخارجية ناصر بوريطة حينما توجه إلى العاصمة الإيرانية، قبل قطع العلاقات معها، لم يقدم إلا أسماء لشخصيات يفترض أنها قدمت الدعم للبوليساريو، ولم يقدم بشأنها أي تسجيلات أو صور أو غيرها من الحجج، معتبرا بأن إسرائيل هي من قدمت هذه الأسماء حسب زعمه.

غير أن الوثائق والأدلة ومنها صور، تضيف اليومية، تدحض تصريحات نصر الله، وتؤكد أن الحزب قدم منذ مدة دعما سياسيا إلى انفصاليي البوليساريو تطور إلى دعم عسكري، وهو ما سبق أن كشف عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة بالتفصيل.

وشهدت لبنان تنظيم ندوة تضامنية لدعم البوليساريو بتاريخ 26 نونبر 2016، حضرها وفد ترأسه مصطفى السيد والشيخ ماء العينين لكبير ومصطفى محمد لمين والنانة لبات الرشيد، وهي الندوة التي نظمتها جمعية التضامن مع البوليساريو يقف حزب نصر الله التابع لإيران وراءها.

كما سبق لمواقع إخبارية أن نشرت صورة لاجتماع تنسيقي بين حزب الله التابع لإيران وقياديين انفصاليين آخرين وذلك في بيروت، وهي الصورة التي نشرتها مسؤولة انفصالية حضرت الاجتماع عبر صفحتها بالفيسبوك.

الاجتماع التنسيقي المشار إليه حضره عن حزب الله القيادي علي فياض، وعن جبهة البوليساريو القيادية النانة لبات الرشيد، بالإضافة إلى 5 قياديين آخرين من الطرفين.

ويعتبر علي فياض من الرعيل الأول في قيادات الحزب والمكلف بالتخطيط وبالجانب الإيديولوجي بالحزب، حيث تولى عدة مهام تنظيمية، منها تأسيس التعبئة التربوية للحزب سنة 1982، كما تولى مسؤولية الإعلام المركزي، ثم مسؤولا عن لجنة التحليل السياسي في المجلس السياسي، ومسؤولية التخطيط في الحرب.

ومن الطرف الثاني، ترأست الوفد القيادية من الصف الأول كذلك في جبهة البوليساريو، النانة لبات الرشيد المسؤولة عما يسمى "دار الطباعة والنشر الوطنية التابعة للجمهورية الوهمية"، والمعروفة كذلك بنشاطها الديبلوماسي، خاصة في حشد تأييد الأحزاب والمنظمات عبر بقاع العالم.

وتؤكد هذه المعطيات، تضيف اليومية، أن محاولة نصر الله، المتخصص في نفي كل ما يقوم به حزبه من استهداف لدول عربية، لا يمكن أن تقنع كل متتبع لشؤون هذا "الحزب-الميليشيا"، وقناعاته الفكرية والإيديولوجية وما يقوم به في سوريا والبحرين واليمن، ناهيك عن أخذه لبنان كرهينة، خدمة لمخططات إيران في المنطقة،

وكان المغرب، تستطرد الصحيفة، أكد أن العلاقة بين حزب الله والبوليساريو بدأت سنة 2016، حين تم تشكيل ما يسمى بـ"لجنة لدعم الشعب الصحراوي" في لبنان برعاية حزب الله، تبعتها "زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف" في إشارة إلى مخميات "البوليساريو" في الجزائر.

واعتبرت المملكة، على لسان وزير خارجيتها، أن حزب الله بدأ ثأره من المغرب، بعد اعتقال قاسم محمد تاج الدين، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن حزب الله أرسل بعد هذا الاعتقال "أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب" مؤكدا إرسال صواريخ "سام9" و"سام11" مؤخرا إلى عناصر الجبهة الانفصالية.

واعتبر الموساوي العجلاوي، استاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط، أن التنسيق بين جبهة "البوليساريو" وميلشيا حزب الله، ثابت بالأدلة وقد اتخذ المغرب قراره بناء عليها، مبينا في اتصال هاتفي مع "تيلي ماروك" أن "لجنة دعم الشعب الصحراوي، هي الهيئة التي تنسق بين الجبهة والميليشيا اللبنانية بدعم إيراني" وأن "هذه اللجنة التي تم تأسيسها من أجل توفير امتداد لحزب الله الشيعي في منطقة الساحل والصحراء، تدفع نحو نسخ التجربة المشرقية في الصراع المذهبي من خلال تعبيد الطريق للتشيع بالمنطقة وهو ما يشكل خطرا على المغرب والجزائر بالخصوص".