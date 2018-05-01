 تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بالفيديو.. سقوط مروّع لفتاة من عجلة ألعاب | دولي

بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎ | بووز

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات

المدعي العام الإسباني يأمر بتحقيق رسمي بعد اعتقال شخص متورط في قضية العاملات بالضيعات الإسبانية | دولي

المدعي العام الإسباني يأمر بتحقيق رسمي بعد اعتقال شخص متورط في قضية العاملات بالضيعات الإسبانية

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو | بوليتيك

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو

فلتات لسان وزراء العثماني

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 01:21 تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو | حوادث و حقوق
تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو
قامت القنصلة العامة للمغرب ببلباو فتيحة الكموري، اليوم الاثنين بزيارة للطفلين أبناء الزوجين المغربيين، اللذين قتلا في أعقاب الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في مستودع سري للمواد المستخدمة

"شوف تيفي"+"و م ع"

قامت القنصلة العامة للمغرب ببلباو فتيحة الكموري، اليوم الاثنين بزيارة للطفلين أبناء الزوجين المغربيين، اللذين قتلا في أعقاب الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء الماضي في مستودع سري للمواد المستخدمة في صنع الألعاب النارية ب ( توي ) التابعة لإقليم بونتيفيدرا ( شمال غرب إسبانيا ) .

ووقفت الدبلوماسية المغربية على الحالة الصحية للطفلين المغربيين، اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 6 و 13 سنة، واللذان يوجدان رهن الرعاية الطبية والصحية بمستشفى ( ألفارو كونكويرو ) في مدينة فيغو .

بعد ذلك انتقلت السيدة الكموري إلى بلدة ( توي )، حيث عقدت اجتماعا مع رئيس بلدية المدينة كارلوس فاسكيز بادين تمحور حول مناقشة الوضع الصحي للطفلين المغربيين اللذين تكفلت بهما المصالح الاجتماعية لهذه البلدية .

كما ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع إجراءات إعادة جثث الأب والأم اللذين قتلا في هذا الحادث المأساوي إلى المغرب .

والتقت الدبلوماسية المغربية بنفس المناسبة، بأفراد من عائلة الضحايا الذين قدمت لهم التعازي في هذا المصاب، إلى جانب ممثلي بعض الجمعيات المغربية المقيمة بهذه الجهة التي تقع شمال غرب إسبانيا، والذين عبروا عن تضامنهم المطلق مع الطفلين الصغيرين بعد هذا الحادث المأساوي الذي تسبب في فقدانهما لأبويهما .

وكانت مصالح قنصلية المملكة المغربية ببلباو قد تعبأت منذ يوم الأربعاء الماضي، عقب هذا الانفجار الذي أودى بحياة زوجين مغربيين وربطت اتصالا دائما مع السلطات الإسبانية، من أجل تحديد جثث الضحايا وتتبع الحالة الصحية للطفلين اللذين أصيبا بدورهما جراء هذا الانفجار .

وكان ضحايا هذا الحادث ( رجل وزوجته ) يحملان الجنسية المغربية، يعيشان بمنزل قريب من المستودع السري المخصص لتخزين المواد المستخدمة في تصنيع الألعاب النارية، الذي وقع به الانفجار مما تسبب في انهيار جزئي لمنزل العائلة المغربية، وأدى إلى مقتل الأب والأم وإصابة طفليهما الصغيرين بإصابات خفيفة .

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية، قد أكدت نقلا عن مصالح الطوارئ أن حوالي 30 شخصا أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، جراء هذا الانفجار الذي لا تزال أسبابه غير معروفة .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وسائل إعلام زوجين القنصلية الانفجار إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط

بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية | حوادث و حقوق

بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل فرعون كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل ''فرعون'' كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا

بالفيديو..في نقاش جانبي دفاع بوعشرين يطالب بالخبرة على الفيديوهات الجنسية | خارج البلاطو

بالفيديو..في نقاش جانبي دفاع بوعشرين يطالب بالخبرة على الفيديوهات الجنسية

مُهــاجر مغربي مصدوم..جيت نزور الوالدة فالمقبرة لقيت كارثة حقيقية فرمضان و جماعة المحمدية في قلب الفضيحة | خارج البلاطو

مُهــاجر مغربي مصدوم..جيت نزور الوالدة فالمقبرة لقيت كارثة حقيقية فرمضان و جماعة المحمدية في قلب الفضيحة

﻿

آخر المستجدات

البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك
منذ 2 دقائق

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بالفيديو.. سقوط مروّع لفتاة من عجلة ألعاب | دولي

بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎ | بووز

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.