 بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بالفيديو.. سقوط مروّع لفتاة من عجلة ألعاب | دولي

بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎ | بووز

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات

المدعي العام الإسباني يأمر بتحقيق رسمي بعد اعتقال شخص متورط في قضية العاملات بالضيعات الإسبانية | دولي

المدعي العام الإسباني يأمر بتحقيق رسمي بعد اعتقال شخص متورط في قضية العاملات بالضيعات الإسبانية

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو | بوليتيك

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو

فلتات لسان وزراء العثماني

بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 01:17 بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية | حوادث و حقوق
بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية
تمكنت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية يومه الاثنين بمياه مضيق جبل طارق من إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون على متن أربعة قوارب الوصول إلى السواحل الإسبانية الجنوبية .

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية يومه الاثنين بمياه مضيق جبل طارق من إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون على متن أربعة قوارب الوصول إلى السواحل الإسبانية الجنوبية .

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصالح الإنقاذ إن مركب الإنقاذ البحري ( سافامار أركتوروس ) رصد في الصباح الباكر من اليوم الاثنين ثلاثة قوارب كانت تقل على متنها 17 مرشحا للهجرة السرية من بينهم امرأتان وذلك على التوالي على بعد 5 ر 17 و 20 و 14 ميل بحري جنوب غرب طريفة .

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين ونقلهم باتجاه ميناء هذه المدينة حيث تكفلت بهم الفرق الطبية والاجتماعية التابعة للصليب الأحمر وكذا للسلطات المحلية وقدمت لهم المساعدات والإسعافات الضرورية .

وأشارت إلى أن مركب الإنقاذ ( سالفامار كادير ) رصد بدوره خلال نفس اليوم بواسطة دوريات البحث التي تم وضعها بمنطقة مضيق جبل طارق قاربا على متنه مجموعة من المهاجرين السريين وذلك على بعد حوالي 25 ميلا بحريا جنوب غرب طريفة .

وأوضحت أنه تم نقل هذه المجموعة من المهاجرين السريين التي كانت تتكون من 48 شخصا من بينهم 15 امرأة إلى ميناء بارباطي .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جبل طارق طريفة المهاجرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط | حوادث و حقوق

فيديو مثير..شخص يصور لحظة محاولة عصابة اقتحام شقته المتواجدة ضواحي الرباط

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول فاجعة مصرع مغربي وزوجته بإسبانيا..وهذا ما قامت به القنصلة العامة للمغرب ببلباو

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل فرعون كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل ''فرعون'' كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا

بالفيديو..في نقاش جانبي دفاع بوعشرين يطالب بالخبرة على الفيديوهات الجنسية | خارج البلاطو

بالفيديو..في نقاش جانبي دفاع بوعشرين يطالب بالخبرة على الفيديوهات الجنسية

مُهــاجر مغربي مصدوم..جيت نزور الوالدة فالمقبرة لقيت كارثة حقيقية فرمضان و جماعة المحمدية في قلب الفضيحة | خارج البلاطو

مُهــاجر مغربي مصدوم..جيت نزور الوالدة فالمقبرة لقيت كارثة حقيقية فرمضان و جماعة المحمدية في قلب الفضيحة

﻿

آخر المستجدات

البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك
منذ 2 دقائق

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بالفيديو.. سقوط مروّع لفتاة من عجلة ألعاب | دولي

بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎ | بووز

العثماني:شباب الفايسبوك متفاهم معاهم وحنا ضد الريع و الفساد‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.