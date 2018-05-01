بعد فاجعة فلوكة القنيطرة..إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي من الموت بالقرب من السواحل المغربية ﻿

تمكنت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية يومه الاثنين بمياه مضيق جبل طارق من إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون على متن أربعة قوارب الوصول إلى السواحل الإسبانية الجنوبية .

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية يومه الاثنين بمياه مضيق جبل طارق من إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون على متن أربعة قوارب الوصول إلى السواحل الإسبانية الجنوبية .

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصالح الإنقاذ إن مركب الإنقاذ البحري ( سافامار أركتوروس ) رصد في الصباح الباكر من اليوم الاثنين ثلاثة قوارب كانت تقل على متنها 17 مرشحا للهجرة السرية من بينهم امرأتان وذلك على التوالي على بعد 5 ر 17 و 20 و 14 ميل بحري جنوب غرب طريفة .

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين ونقلهم باتجاه ميناء هذه المدينة حيث تكفلت بهم الفرق الطبية والاجتماعية التابعة للصليب الأحمر وكذا للسلطات المحلية وقدمت لهم المساعدات والإسعافات الضرورية .

وأشارت إلى أن مركب الإنقاذ ( سالفامار كادير ) رصد بدوره خلال نفس اليوم بواسطة دوريات البحث التي تم وضعها بمنطقة مضيق جبل طارق قاربا على متنه مجموعة من المهاجرين السريين وذلك على بعد حوالي 25 ميلا بحريا جنوب غرب طريفة .

وأوضحت أنه تم نقل هذه المجموعة من المهاجرين السريين التي كانت تتكون من 48 شخصا من بينهم 15 امرأة إلى ميناء بارباطي .