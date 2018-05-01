 عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار ﻿
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عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 01:08 عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار | بوليتيك
عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، بعد الانتهاء من عرض جميع الفيديوهات الخاصة بالمشتكية ''أ.ل''،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، بعد الانتهاء من عرض جميع الفيديوهات الخاصة بالمشتكية ''أ.ل''، إحضار جميع المصرحات بمحاضر الضابطة القضائية البالغ عددهن ثمانية، لأشغال الجلسة المقبلة عن طريق القوات العمومية من بينهن أمال هواري وعفاف برناني.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، استدعى الشهود المتواجدين باللوائح المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين ومن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني لحضور أشغال الجلسة المقبلة.

وأشار ذات المصدر، أن القاضي قرر تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الأربعاء 30 ماي الجاري، حيث سيتم مواصلة عرض الفيديوهات بحضور المشتكيات والمصرحات.

 

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