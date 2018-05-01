 عاجل..المشتكية اللي ظهرات مع بوعشرين في الفيديوهات الجنسية الصادمة تحضر أشغال الجلسة باستئنافية البيضاء ﻿
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عاجل..المشتكية اللي ظهرات مع بوعشرين في الفيديوهات الجنسية الصادمة تحضر أشغال الجلسة باستئنافية البيضاء

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 00:54 عاجل..المشتكية اللي ظهرات مع بوعشرين في الفيديوهات الجنسية الصادمة تحضر أشغال الجلسة باستئنافية البيضاء | بوليتيك
عاجل..المشتكية اللي ظهرات مع بوعشرين في الفيديوهات الجنسية الصادمة تحضر أشغال الجلسة باستئنافية البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن ''أ.ل'' التي تتهم توفيق بوعشرين باستغلالها جنسيا خلال عملها لديه بيومية أخبار اليوم، حلت قبل قليل اليوم الثلاثاء 29 ماي، باستئنافية البيضاء، لحضور أطوار أشغال جلسة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن ''أ.ل'' التي تتهم توفيق بوعشرين باستغلالها جنسيا خلال عملها لديه بيومية أخبار اليوم، حلت قبل قليل اليوم الثلاثاء 29 ماي، باستئنافية البيضاء، لحضور أطوار أشغال جلسة المحاكمة السرية.

وكان القاضي بوشعيب فريح، قد عرض قبل التحاق ''أ.ل'' بالمحكمة، أربع مقاطع فيديو، توثق للاستغلال الجنسي الذي تعرضت له المشتكية على يد مديرها توفيق بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة والتي انطلقت ليلة الإثنين-الثلاثاء، تعرف كذلك حضور باقي المشتكيات، ويتعلق الأمر بـ ''ن.ل''، و''س.ل''، و''و.م''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين أخبار اليوم البيضاء المحكمة

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