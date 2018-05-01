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إيران تنهزم أمام تركيا قبل مواجهة المنتخب المغربي بمونديال روسيا

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 00:52 إيران تنهزم أمام تركيا قبل مواجهة المنتخب المغربي بمونديال روسيا | سبور
إيران تنهزم أمام تركيا قبل مواجهة المنتخب المغربي بمونديال روسيا
بدأ المنتخب الإيراني لكرة القدم استعداداته الخاصة بمشاركته في مونديال روسيا ،2018 بخسارة اليوم الإثنين، في إسطنبول ضد تركيا 1-2، وذلك في لقاء ودي دولي أقيم على ملعب ''فاتح تيريم''.

''شوف تيفي''

بدأ المنتخب الإيراني لكرة القدم استعداداته الخاصة بمشاركته في مونديال روسيا ،2018 بخسارة اليوم الإثنين، في إسطنبول ضد تركيا 1-2، وذلك في لقاء ودي دولي أقيم على ملعب ''فاتح تيريم''.

وحسب وكالة فرانس بريس، فإن الفضل في انتصار تركيا الغائبة عن المونديال الروسي، يعود إلى مهاجم إيفرتون الإنجليزي جينك توسن، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 6 و50، بينما سجل أشكان ديجاغاه هدف إيران من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إثر خطأ تسبب به عمر بايرام بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ما أدى إلى طرده.

وأضافت الوكالة الفرنسية، أن إيران ستخوض مباراتين وديتين ضد اليونان في أثينا في الثاني من يونيو، وفي الثامن منه ضد ليتوانيا في موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تبدأ مشوارها بالمونديال ضمن المجموعة الثانية بمواجهة المنتخب المغربي في 15يونيو، قبل لقاء إسبانيا والبرتغال بطلة أوروبا في 20 و25 منه.

‫شوف تيفي

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