 فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل ''فرعون'' كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد ﻿
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فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل ''فرعون'' كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 00:40 فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل فرعون كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل ''فرعون'' كيحكر على الناس وكيضربهم في حي مولاي رشيد
توصلت ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين 27 ماي، بمقطع فيديو، يوثق للحظة قيام شخص تم وصفه بالخطير، وهو يعتدي على شاب وسيدة وسط الشارع العام بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' اليوم الإثنين 27 ماي، بمقطع فيديو، يوثق للحظة قيام شخص تم وصفه بالخطير، وهو يعتدي على شاب وسيدة وسط الشارع العام بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

وأوضح شاهد عيان ل ''شوف تيفي'' أن هذا الشخص الذي لقبه ب ''فرعون''، معروف بحي مولاي رشيد بخطورته وباعتدائه بشكل مستمر على ساكنة الحي، داعيا المصالح الأمنية إلى التحرك الفوري لاعتقاله ووضع حد لنشاطه الخطير.

وأكد الشاهد، أن المعني بالأمر تورط قبل أشهر في قضية احتجاز شاب، حيث انهال عليه بالضرب متسببا له في جروح خطيرة على مستوى الرأس.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية فرعون حي مولاي رشيد

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