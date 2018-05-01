 عاجل..عرض أربع فيديوهات صادمة تظهر بوعشرين بملامح واضحة شبه عار فوق ''كنبة''مكتبه خلال ممارسته الجنس مع إحدى المشتكيات ﻿
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عاجل..عرض أربع فيديوهات صادمة تظهر بوعشرين بملامح واضحة شبه عار فوق ''كنبة''مكتبه خلال ممارسته الجنس مع إحدى المشتكيات

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 00:29 عاجل..عرض أربع فيديوهات صادمة تظهر بوعشرين بملامح واضحة شبه عار فوق كنبةمكتبه خلال ممارسته الجنس مع إحدى المشتكيات | بوليتيك
عاجل..عرض أربع فيديوهات صادمة تظهر بوعشرين بملامح واضحة شبه عار فوق ''كنبة''مكتبه خلال ممارسته الجنس مع إحدى المشتكيات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من ليلة الإثنين-الثلاثاء، أربعة مقاطع فيديو، خلال أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوراها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من ليلة الإثنين-الثلاثاء، أربعة مقاطع فيديو، خلال أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء، توثق للعلاقة الجنسية التي جمعت المتهم بالمشتكية ''أ.ل''.

وأوضح المصدر ذاته، أن الفيديوهات الأربعة التي تم عرضها، تحتوي على مشاهد جد صادمة، حيث ظهر بوعشرين بها شبه عار فوق ''الكنبة'' بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم، وهو يستغل المشتكية ''أ.ل'' جنسيا من خلال دفعها إلى القيام بأمور شاذة.

وأبرز ذات المصدر أن ملامح توفيق بوعشرين، ظهرت خلال هذه الفيديوهات الجديدة بشكل واضح، حيث تبادل أطراف الحديث مع المشتكية خلال ممارستهما الجنس على ''الكنبة''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشتكية بوعشرين الكنبة أمور شاذة الفيديوهات

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