 فيديو يثير إعجاب المغاربة..الفنان الدوزي يرثل القرآن بصوت خاشع ونشطاء يطالبونه بالاعتزال والتحول إلى ''إمام'' ﻿
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فيديو يثير إعجاب المغاربة..الفنان الدوزي يرثل القرآن بصوت خاشع ونشطاء يطالبونه بالاعتزال والتحول إلى ''إمام''

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 00:27 فيديو يثير إعجاب المغاربة..الفنان الدوزي يرثل القرآن بصوت خاشع ونشطاء يطالبونه بالاعتزال والتحول إلى إمام | ثقافة و فنون
فيديو يثير إعجاب المغاربة..الفنان الدوزي يرثل القرآن بصوت خاشع ونشطاء يطالبونه بالاعتزال والتحول إلى ''إمام''
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 28 ماي، مقطع فيديو، ظهر به الفنان الدوزي، وهو يرثل القرآن بصوت خاشع، وبالتحديد سورة ''الضحى''.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 28 ماي، مقطع فيديو، ظهر به الفنان الدوزي، وهو يرثل القرآن بصوت خاشع، وبالتحديد سورة ''الضحى''.

ومباشرة بعد تداول هذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء المغاربة معه، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بالطريقة التي رثل بها الدوزي القرآن، داعين إياه إلى اعتزال الفن مثل الفنانين المعتزلين جدوان والشاب رزقي وإمامة المصلين بالمساجد.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الدوزي، كشف سابقا في خرجاته الإعلامية عن تفكيره بجدية في اعتزال الفن بعد سنوات طويلة من العطاء أصدر فيها العشرات من الأغاني.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدوزي القرآن الاعتزال الشاب رزقي

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