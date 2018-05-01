هام ..انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى إقليم كلميم ﻿

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين لخصاص وتكانت عبر بويزكارن بإقليم كلميم ستعرف انقطاعا أمام حركة السير من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة

''شوف تيفي''+''و م ع

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين لخصاص وتكانت عبر بويزكارن بإقليم كلميم ستعرف انقطاعا أمام حركة السير من الساعة التاسعة الى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم 30 ماي الى غاية 06 يونيو 2018.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، اليوم الإثنين، أن سبب هذا الانقطاع يعود إلى أشغال إزاحة الأتربة والصخور عن جوانب الطريق المتواجدة بفج أكني مغارن بين النقطة الكيلومترية رقم 1030 والنقطة الكيلومترية رقم 1040.

وأشار البلاغ إلى أن ''تحويل الطريق ممكن عبر المحورين الطرقيين التاليين: الطريق الإقليمية رقم 1916 انطلاقا من لخصاص في اتجاه أندجة على طول 24 كلم؛ والطريق غير المرقمة الرابطة بين أندجة وتكانت على طول 10 كلم''.

ودعا المصدر ذاته إلى بالاتصال برقم الهاتف 0537711717 لمزيد من المعلومات.