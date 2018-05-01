بالفيديو..المصريين مشاو بعيد : محامي مصري رفع دعوى قضائية على اللاعب الإسباني راموس بسبب إصابة محمد صلاح ﻿

كشف المحامي باسم وهبة، عن تقدمه ببلاغ ضد مدافع فرق ريال مدريد سيرجيو راموس بعد تسببه في إصابة محمد صلاح خلال نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

"شوف تيفي"

كشف المحامي باسم وهبة، عن تقدمه ببلاغ ضد مدافع فرق ريال مدريد سيرجيو راموس بعد تسببه في إصابة محمد صلاح خلال نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، فقد أكد وهبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما فعله راموس لا يمت لقواعد كرة القدم بأي صلة، ولهذا تقدم ببلاغ ضد اللاعب راموس لأنه متخصص في إصابة اللاعبين، قائلا: "سوف نأتي بحق لاعبنا محمد صلاح".

وأشار المحامي إلى أنه سيطالب بتعويض مالي كبير سيتم وضعه في صندوق تحيا مصر، لأن الخطأ ثابت ومتعمد.