خاص: الركراكي يتحدى أبرون أمام لجنة الأخلاقيات ﻿

وجهت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الدعوة لكل من عبد المالك أبرون رئيس ''الماط'' ووليد الركراكي مدرب الفتح، من أجل المثول أمامها على خلفية التصريحات التي أدلى بها

شــــوف تيفي:



وجهت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الدعوة لكل من عبد المالك أبرون رئيس "الماط" ووليد الركراكي مدرب الفتح، من أجل المثول أمامها على خلفية التصريحات التي أدلى بها الركراكي بخصوص تلميحه لتهاون بعض الفرق في الدورات الأخيرة من البطولة أبرزها المغرب التطواني.



وكشف مصدر مقرب من الركراكي، أن الأخير متشبث بتصريحاته التي سبق وأن أدلى بها، مبرزة في السياق نفسه أن مدرب الفتح نفى أن يكون وجه أصابع الإتهام مباشرة لنادي المغرب التطواني.



وقال المصدر ذاته، إن وليد الركراكي أوضح أنه مستعد لإعادة نفس التصريح مائة مرة، لأنه حسب مصدرنا لا يمس بأي شخص وانما يشجع فقط على اللعب النظيف داخل البطولة الإحترافية.