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شاب حاول إحراق محطة للوقود والانتحار بأكادير...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 23:21 شاب حاول إحراق محطة للوقود والانتحار بأكادير...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
شاب حاول إحراق محطة للوقود والانتحار بأكادير...تفاصيل مثيرة
حاول شاب في حالة غير طبيعية مساء اليوم إحراق محطة للتزود بالوقود بحي ''الباطوار'' بأكادير، قبل أن يحاول الانتحار برمي نفسه من فوق قنطرة أحد الأودية المتواجدة بمكان الحادث.

شوف تيفي:أكادير

حاول شاب في حالة غير طبيعية مساء اليوم إحراق محطة للتزود بالوقود بحي "الباطوار" بأكادير، قبل أن يحاول الانتحار برمي نفسه من فوق قنطرة أحد الأودية المتواجدة بمكان الحادث.

وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاب المنحدر من حي الفرح ببنسركاو، قام بإشعال النيران في قماش كان بحوزته، وتوجه به نحو مضخة الوقود المتواجدة بالقامرة الباطوار، محاولا إضرام النار فيها وهو ما أثار انتباه العاملين بها، وتدخلوا في الوقت المناسب، وتم منعه من إتمام عمله الذي وصف بالجنوني.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد منع وطرد الشاب من محطة الوقود، قام بالتوجه نحو قنطرة واد "الحار" بحي الباطوار، وصعد فوقها وبدأ في الصراخ بشكل هستيري مهددا برمي نفسه للأسفل.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية والأمنية التي حضرت لعين المكان، ودخلت في مفاوضات طويلة مع الشاب لإقناعه بالعدول عن فكرته المجنونة، ولم تسفر هذه المفاوضات عن أي نتيجة، إلا بعد استقدام والدته، والتي قامت بإقناعه بالتراجع عن فكرة رمي نفسه، لينزل من فوق القنطرة، وتم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول دواعي وأسباب إقدامه على هذه الأعمال الجنونية، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير شاب حاول إحراق انتحار محطة الوقود قنطرة الباطوار

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