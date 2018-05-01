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مثير.. زلزال يضرب فرقة إيموراجي ديال طاليس والمفاجأة في هوية الكوميدي اللي انساحب من المجموعة | ثقافة و فنون

مثير.. زلزال يضرب فرقة إيموراجي ديال طاليس والمفاجأة في هوية الكوميدي اللي انساحب من المجموعة

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مثير.. زلزال يضرب فرقة إيموراجي ديال طاليس والمفاجأة في هوية الكوميدي اللي انساحب من المجموعة

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 23:01 مثير.. زلزال يضرب فرقة إيموراجي ديال طاليس والمفاجأة في هوية الكوميدي اللي انساحب من المجموعة | ثقافة و فنون
مثير.. زلزال يضرب فرقة إيموراجي ديال طاليس والمفاجأة في هوية الكوميدي اللي انساحب من المجموعة
انفجرت مرة أخرى فرقة إيموراجي التي يقودها عبدالعالي لمهر الملقب ب''طاليس''، وذلك بعدما خرج منها الفنان حمزة فيلالي حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

شوف تيفي:

انفجرت مرة أخرى فرقة إيموراجي التي يقودها عبدالعالي لمهر الملقب ب"طاليس"، وذلك بعدما خرج منها الفنان حمزة فيلالي حسب ما كشف عنه مصدر مطلع.

وأضاف المصدر ذاته أن نقاش حاد وقع بين طاليس وحمزة فيلالي بسبب ما وصفه المصدر بالتحكم في عدد من الأشياء التي تعتبر خصوصية شخصية لأعضاء الفرقة.

وبدأ فتيل انفجار المجموعة مباشرة بعدما خرج الفنانين مهدي بلعياشي ورفيقه فتوح عن معاناة غير مسبوقة تعرفها فرقة إيموراجي وعاشها الكوميديين في حضن المجموعة التي يدبر خيوطها طاليس، الذي تعرض بدوره لانتقادات حادة بسبب ما قدمه من أعمال تلفزيونية وصفها الفايسبوكيون ب"الحامضة"، منها ما كان له دور كبير فيها كسلسلة "ولاد علي" وسلسلة "الدرب"، وكذا إشرافه على سلسلة "السوحليفة".

‫شوف تيفي

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طاليس حمزة فيلالي إيموراجي

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