الحكومة تُشكل لجنة مكونة من مختلف الوزارات للترافع حول القضية الوطنية ﻿

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مداخلته حول القضية الوطنية في الجلسة الشهرية للبرلمان، بأن الحكومة تعمل على تمكين جمعيات المجتمع المدني من الآليات الأساسية للتصدي للمحاولات الانفصالية في

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قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مداخلته حول القضية الوطنية في الجلسة الشهرية للبرلمان، بأن الحكومة تعمل على تمكين جمعيات المجتمع المدني من الآليات الأساسية للتصدي للمحاولات الانفصالية في جميع المنابر الدولية، من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن 3 محاور أساسية وهي "إحداث منصة رقمية للتكوين التفاعلي عن بعد حول القضية الوطنية، وتقديم المستجدات وأساسيات الدفاع عن القضية، ثم إرساء ملتقى سنوي للجمعيات التي تدافع عن القضية".



وكشف رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة مكونة من مختلف الوزارات، لتنظيم الملتقى السنوي للجمعيات المدافعة عن القضية الوطنية، أيام 20 و21 و22 يونيو المقبل بمدينة مراكش، بحيث سطرت حكومة العثماني برنامجا متكاملا لدعم قدرات الجمعيات في مجال الترافع عن القضية الوطنية نظرا للدور المهم والقوي لجمعيات المجتمع المدني، حيث أضاف العثماني خلال تدخله بالجلسة العامة، بأن تثمين المبادرات الجمعوية الموجودة سلفا يدخل من ضمن أهم النقاط التي تعمل الحكومة على تطويرها للدفاع عن الوحدة الترابية.