 توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال ﻿
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توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال | حوادث و حقوق

توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال

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توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 18:57 توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال | حوادث و حقوق
توقيف شاحنة بتيزنيت يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل...والقضية فيها تهريب 14 طنا من الكازوال
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن حجز المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير ليلة أمس الأحد لحوالي 14 طنا من ''الكازوال'' المهرب، وذلك بعد توقيف شاحنة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة عن حجز المصالح الجمركية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير ليلة أمس الأحد لحوالي 14 طنا من "الكازوال" المهرب، وذلك بعد توقيف شاحنة صهريجية قادمة من مدينة كلميم.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاحنة جرى توقيفها بسد قضائي للدرك الملكي بالجماعة الترابية "بونعمان" ضواحي مدينة تيزنيت، بعدما أثارت الشكوك عناصر الوحدة المتنقلة للجمارك حول حمولة الشاحنة ليتم توقيفها وإخضاعها لتفتيش روتيني أسفر عن حجز مجموعة من البراميل المليئة بالغازوال المهرب من المدن الجنوبية.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور اكتشاف الحمولة المهربة تم إشعار النيابة العامة بالقضية والتي أعطت أوامرها على الفور بإيقاف سائق الشاحنة وإحالته على أنظار الحراسة النظرية للتحقيق معه حول مصدر تلك الكمية الهائلة من الغازوال، والوجهة التي كانت ستصل إليها، فيما جرى توجيه البراميل والشاحنة المحجوزة صوب مركز المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء أكادير من أجل استكمال الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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شوف تيفي المغرب تيزنيت حجز 14 طن الكازوال المهرب شاحنة صهريجية توقيف

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