بالفيديو٠٠هشام ملولي فرحان وناشط بعدما خرج من الحبس ﻿

نشر الشرطي السابق هشام ملولي، أمس الأحد 27 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استقباله من طرف أفراد أسرته ومعجبيه بعد مغادرته أسوار السجن، عقب حصوله على البراءة من التهم التي وجهت له.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي السابق هشام ملولي، أمس الأحد 27 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة استقباله من طرف أفراد أسرته ومعجبيه بعد مغادرته أسوار السجن، عقب حصوله على البراءة من التهم التي وجهت له.

وعبر ملولي من خلال تدوينة نشرها إلى جانب الفيديو عن فرحته التي لا توصف بعد حصوله على البراءة ومغادرته لأسوار السجن، موجها شكره للمصالح الأمنية التي عمقت البحث في ملفه وللقضاء الذي أكد نزاهته وعدله.

وتفاعل النشطاء المعجبين بهشام ملولي، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة بمغادرته السجن وعودته إلى أحضان أسرته الصغيرة والكبيرة بعد 7 أشهر قضاها بالسجن عقب اتهامه بالاغتصاب والضرب والجرح.