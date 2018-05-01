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مدرب يتعرض للضرب بسبب نزول فريقه للقسم الثاني

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 18:44 مدرب يتعرض للضرب بسبب نزول فريقه للقسم الثاني | سبور
مدرب يتعرض للضرب بسبب نزول فريقه للقسم الثاني
تعرض كوستانتين فرولوف مدرب فريق ''تشورنوموريتس'' من أوديسا للضرب المبرح على يد محسوبين من جماهير الفريق.

شوف سبور

 تعرض كوستانتين فرولوف مدرب فريق "تشورنوموريتس" من أوديسا للضرب المبرح على يد محسوبين من جماهير الفريق.

وقالت مصادر إعلامية أوكرانية ،اليوم الاثنين ، أن حادث الإعتداء جاء بسبب نزول الفريق الذي يدربه المدرب للقسم الثاني.

وأمام هذا الحادث، قاطع المدرب كوستانتين فورولوف مؤتمرا صحفيا كان مبرمجا لتحليل مباراة الفريق من الناحية التقنية .

وكشفت ذات المصادر،أن فريق "تشورنوموريتس" لم يتمكن من الحفاظ على مكانته ضمن فرق الصفوة بعد انهزامه في إياب مباراة السد مع فريق "بولتافا" بثلاثية نظيفة ،فيما كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لصالح "تشورنوموريتس" من أوديسا بإصابة لصفر .

 

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سبور شوف تيفي أوكرانيا مدرب بطولة القسم الثاني لكرة القدم

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