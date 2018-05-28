صور لمياء الزايدي في أحضان الفنان الخالدي تثير غضب المغاربة ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 28 ماي، العديد من الصور التي تظهر جلوس الفنانة المغربية لمياء الزايدي إلى جانب الملحن نبيل الخالدي خلال حضورهما لإحدى الحفلات.

"شوف تيفي"

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين 28 ماي، العديد من الصور التي تظهر جلوس الفنانة المغربية لمياء الزايدي إلى جانب الملحن نبيل الخالدي خلال حضورهما لإحدى الحفلات.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور المتداولة، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة من الطريقة التي جلست بها الفنانة بحضن الملحن "نبيل الخالدي"، بينما أشار آخرون إلى أن جلوس الفنانة في حضن الملحن المذكور، مسيء لهما، وسيكون له تأثير على تاريخهما الفني.

ومن جهة أخرى، أبرز نشطاء إلى أن جلوس الزايدي في حضن الملحن نبيل الخالدي "أمر عادي"، مشيرين إلى أن هناك احتمالا لوجود علاقة قرابة بين الفنانين.

