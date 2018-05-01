نابولي الإيطالي يتربص بلاعب المنتخب المغربي ﻿

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن المدرب الجديد لنادي نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر عن رغبته في ضم لاعب ريال مدريد أشرف حكيم من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي.

شوف سبور

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن المدرب الجديد لنادي نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي عبر عن رغبته في ضم لاعب ريال مدريد أشرف حكيم من ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت قناة "راي سبورت" الإيطالية إن المدرب الايطالي يريد استقدام الدولي المغربي وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في الموسم الكروي المنصرم، حيث لعب هذا الموسم مع الفريق الملكي 17 مباراة، كما توج بثلاثة ألقاب مع الفريق آخرها دوري الأبطال الأوروبية بعد الفوز في النهائي على لفيربول الأنجليزي.

ويذكر أن الدولي المغربي أشرف حكيمي ، يتواجد ضمن لائحة 26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .