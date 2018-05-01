قبل انطلاق مونديال روسيا: شبكة قنوات '' بي إن سبورت'' مخلوعة من القرصنة ﻿

طلبت شبكة ''بي إن سبورت'' القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم في كرة القدم 2018، من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ''مقرصني'' بثها في السعودية، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشبكة لوكالة

''شوف تيفي''+''و م ع

طلبت شبكة ''بي إن سبورت'' القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم في كرة القدم 2018، من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ''مقرصني'' بثها في السعودية، بحسب ما أفاد مسؤولون في الشبكة لوكالة فرانس بريس يومه الاثنين.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن المستشارة القانونية العامة لمجموعة ''بي إن سبورت'' صوفي جوردان، قالت لها: ''طلبنا من الفيفا اتخاذ إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات والإشارات التي في حوزتنا تظهر أنهم مسؤولون عن ذلك''، في إشارة إلى منظمة الاتصالات الفضائية العربية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن شبكة القنوات القطرية، قالت إن الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من قبل موزعين انطلاقا من السعودية٠

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة القطرية، حصلت على الحق الحصري في بث كل مباريات بطولة كأس العالم وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.