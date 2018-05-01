 فتحي جمال: الرجاء تحتاج لـ10 لاعبين للمنافسة على كأس الكاف والبطولة العربية للأندية ﻿
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فتحي جمال: الرجاء تحتاج لـ10 لاعبين للمنافسة على كأس الكاف والبطولة العربية للأندية

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 18:35 فتحي جمال: الرجاء تحتاج لـ10 لاعبين للمنافسة على كأس الكاف والبطولة العربية للأندية | سبور
فتحي جمال: الرجاء تحتاج لـ10 لاعبين للمنافسة على كأس الكاف والبطولة العربية للأندية
قال فتحي جمال المدير الرياضي لفريق الرجاء الرياضي، أن الفريق الأخضر يحتاج لـ 10 انتدابات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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 قال فتحي جمال المدير الرياضي لفريق الرجاء الرياضي، أن الفريق الأخضر يحتاج لـ 10 انتدابات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح المدير الرياضي لفريق الرجاء الرياضي، في تصريح له مع موقع "الأنصار"، أن المفاوضات مع بعض اللاعبين جد متقدمة خصوصا ثلاثة منهم، حيث أن اللجنة المؤقتة بصدد التفاوض على الشق المالي بعد أن وافق اللاعبون على الالتحاق بالرجاء وقد تم ربط الاتصال مع فرقهم.

وأضاف فتحي جمال، أن الرجاء سيسترجع لاعبين قد تمت إعارتهما لفرق أخرى ، كما أن لاعبين آخرين ينتميان إلى فريقين من البطولة الاحترافية الدرجة الثانية، أبانا عن مستوى يخول لهما اللعب في الرجاء، من أجل المنافسة على كأس الكاف، والبطولة العربية للأندية.

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الرجاء الرياضي فتحي جمال كأس الكاف دوري أبطال العربي

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