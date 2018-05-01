عاجل.. عضو جماعي عن حزب الاستقلال شعل فراسو العافية بسبب قفة رمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة، أن المستشار الجماعي بوشتى بوعبيدي المحسوب على حزب الاستقلال بجماعة عين السبيت نواحي إقليم الخميسات، أضرم النار في جسده داخل السوق الأسبوعي عصر اليوم الإثنين 28

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة، أن المستشار الجماعي بوشتى بوعبيدي المحسوب على حزب الاستقلال بجماعة عين السبيت نواحي إقليم الخميسات، أضرم النار في جسده داخل السوق الأسبوعي عصر اليوم الإثنين 28 ماي 2018 بسبب قفة رمضان، وذلك عقب وقفة احتجاجية خاضها بعض من ساكنة المنطقة، للانتفاض حول ما أسماه "الحگرة والتهميش" قبل إقدامه على إضرام النار، حسب شهود عيان من عين المكان.

وحسب معطيات أولية تتوفر عليها "شوف تيفي" فقد تم نقل الضحية إلى مستشفى الرماني ليتم بعد ذلك تعجيل نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، نظرا لتعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، في أنحاء من وجهه ويديه وعنقه، كما سبق لهذا العضو الجماعي أن أضرب عن الطعام الأسبوع الماضي حسب مصدر بالجماعة.

وتشهد الطرقات المؤدية إلى خريبكة، مراكش، واد زم والخميسات عرقلة سير بسبب وقفة احتجاجية متعلقة بالقفة الرمضانية، بحيث تقول مصادرنا، أنه كان من المبرمج أن يتم توزيع 70 قفة، ليتم سحب 30 قفة منها، لتوزيعها بالجماعة الترابية المرشوش التابعة للإقليم الخميسات أيضا، حسب المصدر ذاته.