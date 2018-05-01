تدابير وإجراءات احترازية خلال إجراء الامتحان الجهوي والوطني الموحد للباكالوريا ﻿

تعرف امتحانات الباكالوريا لهذه السنة على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة ، اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحان الجهوي والوطني الموحد

شوف تيفي : و.م.ع

تعرف امتحانات الباكالوريا لهذه السنة على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة ، اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحان الجهوي والوطني الموحد للباكالوريا.

وحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يؤكد على أنه لضمان إجراء هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، عملت الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتهييئ ظروف ملائمة لاجتياز امتحانات، تضمن للمترشحات والمترشحين كافة حقوقهم في تكافؤ الفرص، وضمان مصداقية وموثوقية شهادة البكالوريا.

وأضاف المصدر ذاته، أن من بين الاجراءات المتخذة لتأمين مختلف العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق ، والتي اطلعت عليها مؤخرا لجنة مشتركة للسلطات الترابية والأمنية والوقاية المدنية، تلك التي همت معاينة وتعزيز مراقبة فضاءات الاعتكاف والاستنساخ وتخزين المواضيع، وتأمين المركز الجهوي للامتحانات من خلال إعداد وتجهيز حجرة محصنة لتخزين الامتحانات و تثبيت نظام للمراقبة بالكاميرات داخل وخارج فضاءات المركز.

وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش ، فقد تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، كما تم تزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات.

ولتتبع ومراقبة سير هذه الاختبارات تم تعيين 128 مراقبا للجودة ، وتخصيص 120 مركزا للامتحان على صعيد المديريات الإقليمية، منها 29 مركز امتحان ببني ملال، و28 مركز بخريبكة، و25 بأزيلال، و20 بالفقيه بن صالح، فيما خصص 18 مركزا بالمديرية الإقليمية بخنيفرة.

كما تم تهييئ 26 مركزا للتصحيح بالمؤسسات التعليمية على مستوى المديريات الخمس التابعة للجهة، منها 6 مراكز بالمديرية الإقليمية بأزيلال، و7 بمديرية بني ملال، و5 بمديرية الفقيه بن صالح ومديرية خريبكة، بالإضافة إلى 3 مراكز على مستوى مديرية خنيفرة.

وأكد البلاغ، أن امتحانات البكالوريا لهذه السنة بالجهة، تتميز بتنظيم الاستحقاق الوطني الموحد للبكالوريا لأول فوج من مترشحي مسالك البكالوريا المهنية، وثاني فوج من مترشحي المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، وتعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل، بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيها اضطرابات وصعوبة التعلم وحالات التوحد والصم، مع تكييف مسطرة تصحيح الإنجازات لفائدة هذه الفئة، بالإضافة إلى تكييف إجراء الاختبارات مع فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المستقرين بالمغرب.

يذكر أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ستجرى يومي 01 و 02 يونيو المقبل بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 05 و06 و07 يونيو بالنسبة للامتحان الوطني الموحد، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو 2018.

أما اختبارات الدورة الاستدراكية فستجرى يومي 06 و07 يوليوز بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 10 و11 و12 يوليوز 2018 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد.