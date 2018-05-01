بالفيديو..مرة أخرى الداعية عمرو خالد يثير الجدل بإشهار جديد: ''العطور تدخلك الجنة'' ﻿

بعد أيام من إثارته لجدل واسع بعد مشاركته في إشهار ربط فيه ''عمرو خالد''، بين تناول الدجاج وبين ما هو الثواب الديني، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للداعية المصري ''عمرو

''شوف تيفي''

بعد أيام من إثارته لجدل واسع بعد مشاركته في إشهار ربط فيه ''عمرو خالد''، بين تناول الدجاج وبين ما هو الثواب الديني، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للداعية المصري ''عمرو خالد''، وهو يربط وضع عطر شركة سعودية مشهورة بالقيم الإسلامية.

وتفاعل آلاف المسلمين مع هذا الفيديو الجديد للداعية المصري، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم من الطريقة التي يستغل بها عمرو خالد الدين الإسلامي لربط بعض المنتجات به.

تجدر الإشارة إلى أن عمرو خالد، قدم اعتذاره مؤخرا، عقب تعرضه لانتقاذات لاذعة من طرف النشطاء، عقب ظهوره بإشهار خاص بمنتوج للدواجن، أشار من خلالها أن من بين الأمور التي تجعل صيام المسلم مقبولا، الاهتمام بصحته وتناول هذا المنتوج ٠