بالفيديو..شيباني معاه بنتو ومراتو كيسرقو بسوق باب مراكش بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يومه الإثنين 28 ماي، يوثق لحظة قيام شخص مسن بسرقة هاتف نقال من داخل محل تجاري، بمساعدة من فتاة شابة قيل إنها ابنته، وزوجته، وذلك داخل محل تجاري يوجد بسوق باب مراكش

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يومه الإثنين 28 ماي، يوثق لحظة قيام شخص مسن بسرقة هاتف نقال من داخل محل تجاري، بمساعدة من فتاة شابة قيل إنها ابنته، وزوجته، وذلك داخل محل تجاري يوجد بسوق باب مراكش بالمدينة القديمة بالبيضاء.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و39 ثانية، لحظة قيام المسن بسرقة الهاتف من داخل عربة للأطفال بطريقة مثيرة، قبل أن يعمد إلى مغادرة المكان رفقة زوجته وابنته مباشرة بعد التحصل على الهاتف المحمول.

وحسب الشخص الذي يتحدث بالفيديو، فإن المتورط في عملية السرقة يرتدي ملابس تظهره أنيقا وبالتالي لا يمكن لأي كان أن يشك في تورطه في عملية السرقة، مشيرا إلى أنه يستغل سنه والشيب في رأسه وزوجته وابنته للقيام بعمليات السرقة داخل المحلات التجارية.