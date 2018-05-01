حملـة ''خليه يعــوم '' تؤدي إلى انخفاض أسعار السمك ﻿

عرفت أسعار السمك خلال الأيــام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الأيام الأولى من شهر رمضان، وربط المتابعون بين هذ الانخفاض والحملة التي دشنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ودعت إلى مقاطعة

''شوف تيفي''

عرفت أسعار السمك خلال الأيــام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الأيام الأولى من شهر رمضان، وربط المتابعون بين هذ الانخفاض والحملة التي دشنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ودعت إلى مقاطعة السمك إلى حين انخفاض سعره.

وفي هــذا الصدد انخفض في بعض الأسواق المغربية سعر سمك السردين وهو الأكثر استهلاكاً إلى 6 دراهم (حوالي 0.6 دولار)، بعدما كان سعره قد تجاوز 20 درهماً (حوالي دولارين) خلال أولى أيام رمضان.

و قد شن المغاربة حملة مقاطعة للسمك مطالبين بتخفيض ثمنه، إذ رأوا أن الأسعار مبالغ فيها، مذكرين بأن الأثمنة تشتعل عند كل شهر رمضان، رغم أن البلاد تتمتع بـ3500 كيلومتر من السواحل.

هــــذا وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسوم ''خليه يخناز'' (دعه ينتن)، و''خليه يعوم'' (دعه يسبح)، في إشارة إلى الاستغناء عن السمك في وجبات ما بعد الصيام، رغم أهميته في عادات رمضان بالنسبة لعائلات كثيرة.