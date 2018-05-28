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بالصور..قبل عودته إلى فرنسا: سعد لمجرد ناشط بمنزل الفنانة نجاة الرجوي

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 18:00 بالصور..قبل عودته إلى فرنسا: سعد لمجرد ناشط بمنزل الفنانة نجاة الرجوي | ثقافة و فنون
بالصور..قبل عودته إلى فرنسا: سعد لمجرد ناشط بمنزل الفنانة نجاة الرجوي
نشرت بعض الصفحات المتتبعة لأخبار الفنان المغربي سعد لمجرد، يومه الإثنين 28 ماي، مجموعة من الصور الخاصة به، والتي ظهر بها وهو إلى جانب ابن الفنانة المغربية نجاة الرجوي.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات المتتبعة لأخبار الفنان المغربي سعد لمجرد، يومه الإثنين 28 ماي، مجموعة من الصور الخاصة به، والتي ظهر بها وهو إلى جانب ابن الفنانة المغربية نجاة الرجوي.

وحسب ناشري الصور فإن الفنان سعد لمجرد، قام بزيارة للفنانة نجاة الرجوي بمنزلها، وذلك بعد عودته إلى أرض الوطن خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن منحته السلطات الفرنسية رخصة للعودة مؤقتا إلى المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد، سيعود إلى فرنسا خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى يمثل أمام العدالة الفرنسية يوم 4 يونيو المقبل، من أجل مواجهته بنتائج الاختبار الطبي الخاص بالفتاة الفرنسية "لورا بريول" والتي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد نجاة الرجوي

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