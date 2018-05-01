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بالفيديو:رحال المكاوي : الوضعية الاقتصادية غير ملائمة لتحقيق مليون و 200 ألف فرصة شغل

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 17:28 بالفيديو:رحال المكاوي : الوضعية الاقتصادية غير ملائمة لتحقيق مليون و 200 ألف فرصة شغل | بوليتيك
بالفيديو:رحال المكاوي : الوضعية الاقتصادية غير ملائمة لتحقيق مليون و 200 ألف فرصة شغل
طرح رحال المكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية علامات استفهام عريضة عن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي وأسمته

"شوف تيفي"

طرح رحال المكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية علامات استفهام عريضة عن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي وأسمته "ممكن" ، حيث يهدف إلى توفير مليون و 200 ألف فرصة عمل في أفق 2021.

وقـــدم "رحال المكاوي" جملة من الملاحظات خلال جلسة الثلاثاء الماضي مشيرا أنه لا ينبغي اعطاء أمل مزيف للشباب الذي يصارع البطالة ، والتي تعرف مستويات مقلقة ، بل تسير نحو التفاقم بسبب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة لامتصاص إعداد طالبي الشغل في القطاعين العام والخاص، حسب ما أوردته يومية "العلم" في عدد يومه الاثنين 28 ماي 2018.

 وشدد على أن الحكومة التي لم تتمكن خلال سبع سنوات من العمل ، على اعتبارأن الحكومة الحالية امتداد للسابقة، لم تتمكن من تجــاوز 300 ألف فرص شغل، اطلقت الأن مخططا طوباويا ومبالغا فيه ، من الاستحالة تحقيقه في ظل عدم اتخاذ الاجراءات الأساسية لتدعيم الاقتصاد الوطني .

وأضــاف رحال المكاوي أنه كان من الممكن اعتبار هذا المخطط نتاج طموح وإرادة ونوايا حسنة لو كانت الحكومة في بداية عملها، لكن بعد سنوات من تدبير الشأن الحكومي وتحقيق معدلات نمو محدودة واستمرار المؤشرات السلبية فإن المسافة تبقى كبيرة بين مئات الآلاف من المناصب التي يتحدث عنها المخطط التنفيذي للتشغيل وبين واقع الاقتصاد الذي تختنق فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وتعاني فيه الطبقة المتوسطة من ضغوط الضرائب والأسعار.

 

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