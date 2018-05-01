ريدوان يستعد لإطلاق أغنية مونديال روسيا اللي صورها بمدينتي أكادير وموسكو ﻿

من المنتظر أن تبث قناة ''بي إن سبورت'' القطرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، الأغنية الخاصة بمونديال روسيا، والتي تكلف بإعدادها وإنتاجها المنتج والفنان العالمي المغربي ''ريدوان''.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تبث قناة ''بي إن سبورت'' القطرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، الأغنية الخاصة بمونديال روسيا، والتي تكلف بإعدادها وإنتاجها المنتج والفنان العالمي المغربي ''ريدوان''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية فإن هذه الأغنية التي ستبثها كذلك كبريات القنوات الرياضية العالمية، ابتداء من 30 ماي الجاري، تم تصويرها بالعاصمة الروسية موسكو وبمنتجع سياحي بمدينة أكادير.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الأغنية الترويجية الخاصة بكأس العالم روسيا 2018، التي أطلق عليها ''عالم واحد''، أن فرقة فنية عالمية معروفة شاركت ''ريدوان'' في أداء الأغنية إلى جانب فنانة روسية شهيرة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية، أكدت سابقا أن تصوير فيديو كليب أغنية مونديال روسيا 2018، بمدينة أكادير، كلفت المنتج المغربي ''ريدوان'' مبلغ 400 مليون سنتيم.