بتعليمات من الملك..الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية ﻿

بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات

"شوف تيفي" +"و م ع"

بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال روبرت بي نيلر، قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد عسكري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات التي جمعت المسؤولين جرت بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط.

وبهذه المناسبة، استعرض المسؤولان العسكريان، يضيف البلاغ، المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التنسيق بين القوات المسلحة في كلا البلدين، موضحا أنهما أشادا من جهة أخرى بالحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين البلدين، والذي يشمل تنظيم تداريب مشتركة، لاسيما التدريب السنوي "الأسد الإفريقي"، والمشاركة في مختلف التمارين، والدعم المتبادل، والتكوين وتبادل الزيارات.

كما بحثا من جهة أخرى، فرص تطوير هذا التعاون قصد الارتقاء بالتنسيق وتطوير التناغم والانسجام والتكامل بين الجيشين من خلال تقاسم التجارب والخبرات.

وخلص البلاغ إلى أن المسؤولين اللذين أكدا تشبثهما بمبادئ وأهداف التعاون العسكري المغربي- الأمريكي، اتفقا على تطوير هذه العلاقات بنفس روح الصداقة والثقة المشتركة.