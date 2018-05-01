هذه حقيقة الاعتداء الذي تعرض له ناشط فيسبوكي مغربي بسب حملة المقاطعة ﻿

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، ظهر به ناشط فيسبوكي وهو يكشف عن تعرضه للاعتداء، نشر الأخير على حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو جديد، أكد من خلاله أن الفيديو الأول المتداول، يوثق للاعتداء الذي تعرض له

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو، ظهر به ناشط فيسبوكي وهو يكشف عن تعرضه للاعتداء، نشر الأخير على حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو جديد، أكد من خلاله أن الفيديو الأول المتداول، يوثق للاعتداء الذي تعرض له قبل سنة ونصف.

وأوضح هذا الشخص أن الاعتداء، تعرض له سنة 2016، على يد عاملين بوزارة الصحة، نافيا تعرضه لأي اعتداء من أشخاص بسبب مشاركته في حملة مقاطعة ثلاث منتجات.

وكانت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، قد تناقلت أمس الأحد، مقطع فيديو، ظهر به شخص مصاب على مستوى الوجه، وهو يكشف عن تعرضه لاعتداء على يد أربعة أشخاص ليتبين أن الفيديو قديم .