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بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 14:46 بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار | حوادث و حقوق
بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار
تمكنت مصالح الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة مؤازرة بفرق الأبحاث للأمن العمومي نهاية الأسبوع المنصرم من مداهمة إحدى المقاهي التي يشتبه في تقديمها لمواد مضرة بالصحة العمومية بوسط مدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة مؤازرة بفرق الأبحاث للأمن العمومي نهاية الأسبوع المنصرم من مداهمة إحدى المقاهي التي يشتبه في تقديمها لمواد مضرة بالصحة العمومية بوسط مدينة طنجة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن العملية مكنت من ضبط 30 نرجيلة و 65 رأسا محشوا بمادة المعسل ، وحجز آلة إلكترونية عبارة عن طاولة كهربائية كبيرة الحجم تستعمل في ألعاب القمار .

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت مسير المقهى، حيث تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة للاشتباه في ترويج مادة المعسل المهرب و توفيره فضاء للعب القمار باستعمال آلة إلكترونية .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ممارسة القمار المقاهي الحراسة النظرية المعسل الشيشة

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