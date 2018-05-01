 اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

عــاجل: تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية

ريدوان يستعد لإطلاق أغنية مونديال روسيا اللي صورها بمدينتي أكادير وموسكو | ثقافة و فنون

ريدوان يستعد لإطلاق أغنية مونديال روسيا اللي صورها بمدينتي أكادير وموسكو

بتعليمات من الملك..الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية | بوليتيك

بتعليمات من الملك..الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوات مشاة

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

هذه حقيقة الاعتداء الذي تعرض له ناشط فيسبوكي مغربي بسب حملة المقاطعة | مجتمع

هذه حقيقة الاعتداء الذي تعرض له ناشط فيسبوكي مغربي بسب حملة المقاطعة

بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار | حوادث و حقوق

بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار

اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال | حوادث و حقوق

اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال

الأغلبية الحكومية تجتمع عند العثماني لمناقشة المقاطعة وتقرير المحروقات الذي خلق جدلا واسعا | بوليتيك

الأغلبية الحكومية تجتمع عند العثماني لمناقشة المقاطعة وتقرير المحروقات الذي خلق جدلا واسعا

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة | اقتصاد

سنطرال تخرج عن صمتها و ترد على الشائعات..الحليب ديالنا طري و مافيهش مواد حافظة

فلتات لسان وزراء العثماني

اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 14:41 اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال | حوادث و حقوق
اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مؤخرا، من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل تنفيذ حكم أصدره القضاء الفرنسي بحقه بتهمة تبييض الأموال.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مؤخرا، من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل تنفيذ حكم أصدره القضاء الفرنسي بحقه بتهمة تبييض الأموال.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فإن عملية ايقاف المعني بالأمر، البالغ من العمر 30 سنة، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقه السلطات القضائية الفرنسية بعد إدانته في قضية تتعلق بتبييض أموال متحصلة من تجارة المخدرات في بلده الأصلي، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وقد تم إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البث في مسطرة تسليمه لسلطات بلاده باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقاف المعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية، حسب ذات المصدر، في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتحديدا مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فرنسي جنسية فرنسية مراكش التعاون الأمني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار | حوادث و حقوق

بالصورة٠٠ مداهمة مقهى شيشة خلال رمضان بطنجة وحجز آلة للقمار

مثير...فقيه يتسبب في افتضاض بكارة 6 فتيات كان يلقنهن القرآن بمسجد دوار بيحلوان بسيتي فاطمة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

مثير...فقيه يتسبب في افتضاض بكارة 6 فتيات كان يلقنهن القرآن بمسجد دوار ''بيحلوان'' بسيتي فاطمة...تفاصيل صادمة

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مُثير و بالفيديو:موس ماهر يرد.. ها علاش راهنت على سميرة الداودي.. الجديد بعد رمضان و المغاربة ورا التراويح تايبغيو ينشطو ! | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

مُثير و بالفيديو:موس ماهر يرد.. ها علاش راهنت على سميرة الداودي.. الجديد بعد رمضان و المغاربة ورا التراويح تايبغيو ينشطو !

بالفيديو | 5 أيام قبل الامتحان الجهوي.. ها كيفاش خاصكم تعاملو مع المواد الأدبية ( الحلقة الثانية مع هشام الواقف) | قنوات أخرى

بالفيديو | 5 أيام قبل الامتحان الجهوي.. ها كيفاش خاصكم تعاملو مع المواد الأدبية ( الحلقة الثانية مع هشام الواقف)

سميــرة الداودي تُفجرها بعد أول سهراتها بالمغرب.. ماكانصومش فرمضان وها شنو وقع ليا مع الميلودي بسبب موس ماهر ! | خارج البلاطو

سميــرة الداودي تُفجرها بعد أول سهراتها بالمغرب.. ماكانصومش فرمضان وها شنو وقع ليا مع الميلودي بسبب موس ماهر !

مُثــير ..شوفو شـحال كيخسـرو المغاربة في رمضـــان | نسولو الناس

مُثــير ..شوفو شـحال كيخسـرو المغاربة في رمضـــان

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
منذ 35 دقيقة

عــاجل: تأجيل الدرس الرابع من الدروس الحسنية الرمضانية

ريدوان يستعد لإطلاق أغنية مونديال روسيا اللي صورها بمدينتي أكادير وموسكو | ثقافة و فنون

ريدوان يستعد لإطلاق أغنية مونديال روسيا اللي صورها بمدينتي أكادير وموسكو

بتعليمات من الملك..الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوات مشاة بحرية الولايات المتحدة الأمريكية | بوليتيك

بتعليمات من الملك..الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل قائد قوات مشاة

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.