اعتقال شاب فرنسي بمدينة مراكش والقضية فيها المخدرات وتبييض الأموال ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مؤخرا، من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل تنفيذ حكم أصدره القضاء الفرنسي بحقه بتهمة تبييض الأموال.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مؤخرا، من توقيف مواطن من جنسية فرنسية يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل تنفيذ حكم أصدره القضاء الفرنسي بحقه بتهمة تبييض الأموال.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فإن عملية ايقاف المعني بالأمر، البالغ من العمر 30 سنة، جاءت بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقه السلطات القضائية الفرنسية بعد إدانته في قضية تتعلق بتبييض أموال متحصلة من تجارة المخدرات في بلده الأصلي، وهو الأمر القضائي الذي تم تعميمه على الصعيد الدولي من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).

وقد تم إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البث في مسطرة تسليمه لسلطات بلاده باعتبارها الجهة التي تقدمت بطلب إيقاف المعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية، حسب ذات المصدر، في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي، وتحديدا مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.