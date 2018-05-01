نيمار: لست جاهزا للمشاركة في مونديال 2018 ﻿

أكد النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة للمشاركة في كأس العالم روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، رغم أنه يتدرب بشكل طبيعي عقب خضوعه

شوف سبور

أكد النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة للمشاركة في كأس العالم روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، رغم أنه يتدرب بشكل طبيعي عقب خضوعه لعملية جراحية في مارس الماضي بسبب إصابة في القدم.

وأضاف:" لست جاهزا بنسبة مائة بالمئة، سأصبح جاهزا مع الوقت، ولكن مازال هناك صعوبة للقيام ببعض التحركات، ولكن هناك بعض الأيام قبل خوض المباراة الأولى"، مضيفا " جسديا، أنا بخير. قدمي بخير، بالطبع أتكيف على بعض الأشياء ، أشعر ببعض الانزعاج، ولكن لا يوجد شيء خطير".

وقال نيمار، الذي اضطر لعدم استكمال مباريات منتخب بلاده في مونديال 2014 بسبب إصابة تعرض لها في دور الثمانية أمام المنتخب الكولومبي :"اللعب في كأس العالم بمثابة حلم، أتمنى ألا يعترضه شيء مرة أخرى".