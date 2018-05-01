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الأغلبية الحكومية تجتمع عند العثماني لمناقشة المقاطعة وتقرير المحروقات الذي خلق جدلا واسعا

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 14:24 الأغلبية الحكومية تجتمع عند العثماني لمناقشة المقاطعة وتقرير المحروقات الذي خلق جدلا واسعا | بوليتيك
الأغلبية الحكومية تجتمع عند العثماني لمناقشة المقاطعة وتقرير المحروقات الذي خلق جدلا واسعا
علمت ''شوف تيفي'' أن اجتماع الأغلبية الحكومية الذي تم تأجيله في وقت سابق بطلب من سعد الدين العثماني، سينعقد الأسبوع المقبل بفيلا رئيس الحكومة في حي الأميرات بالعاصمة الرباط.

شوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" أن اجتماع الأغلبية الحكومية الذي تم تأجيله في وقت سابق بطلب من سعد الدين العثماني، سينعقد الأسبوع المقبل بفيلا رئيس الحكومة في حي الأميرات بالعاصمة الرباط.

وكشف مصدر خاص لـ "شوف تيفي" بأن هناك تطورات عرفتها الساحة السياسية جعلت العثماني يؤخر انعقاد هذا الاجتماع الذي كان سينعقد في بداية شهر ماي، بحيث سبق للعثماني أن صرح في أحد اجتماعات حزبه الداخلية أن ضرورة ممارسته لأسلوب التحكيم يحتم عليه الحسم في العديد من النقاط، والتي ظلت معلقة بين مكونات الأغلبية الحكومية في البرلمان، بحيث ستبحث الأحزاب المشكلة للحكومة عن توافقات مقنعة للجميع في ذات الاجتماع.

وأضاف المصدر، بأن النقطتين الهامتين في برنامج الاجتماع ستكون متعلقة بتقاعد البرلمانيين كنقطة أولى، بالإضافة إلى تصريحات رئيس لجنة المالية والتنمية المستدامة حول المحروقات كنقطة ثانية، وما تبعها من لغط شعبي وكذا التعقيب الصادر عن بعض مكونات الأغلبية الحكومية منذ انعقاد اجتماع اللجنة الأخير، والذي فجر العديد من الحقائق المتعلقة بهامش الربح للشركات المتداولة بسوق المحروقات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الأغلبية الحكومية العثماني اللجنة المختصة بمراقبة أسعار المحروقات تقاعد البرلمانيين الرباط

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