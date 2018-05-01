العطوشي يوجه رسالة وداع للوداد و جماهيره بعد انضمامه للظفرة الإماراتي ﻿

نشر مدافع فريق الوداد الرياضي سابقا، المنتقل حديثا للظفرة الإماراتي أمين العطوشي، رسالة وداع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي'' الإنستغرام''، معبرا فيها عن حبه للفريق الأحمر و لأنصاره.

شوف سبور

نشر مدافع فريق الوداد الرياضي سابقا، المنتقل حديثا للظفرة الإماراتي أمين العطوشي، رسالة وداع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" الإنستغرام"، معبرا فيها عن حبه للفريق الأحمر و لأنصاره.

وقال أمين العطوشي في رسالته" لم أكن أتمنى أن يأتي هذا اليوم الذي أكتب فيه هاته الكلمات و التي تنبع من قلب لطالما عشق اسم الوداد. لقد أعطيت 6 سنوات ونصف من حياتي للوداد الذي كانت حلما بالنسبة لي. اليوم سوف أغير الفريق و الألوان و لكن حب و عشق الوداد لن يتغير".

وأضاف: "أكتب هاته الكلمات بحزن كبير لأنه من الصعب الابتعاد عن ملعب الرعب دونور و الابتعاد عن الجماهير التي طالما أجمع العالم على روعتها وإبداعها. أتقدم بالشكر الجزيل لكل مكونات الوداد من إدارة و موظفين و مدربين و اللاعبين الذين أعتبرهم الجيل التاريخي للوداد".

وشكر مدافع الظفرة الإماراتي الجديد جمهور الوداد الذي كان خير سنده في الضراء قبل السراء و الذي كان المدعم الأول و الأخير له، مضيفا "كان لي الشرف الاشتغال معكم طيلة هاته السنوات سوف أبقى وفيا لاسم الوداد و جماهير الوداد و سيبقى اسم الوداد محفورا في قلبي و سأظل أتابع الوداد أخبار الوداد و سأشجع الوداد و أتمنى له التوفيق في كل المناسبات".



وختم تدوينته بالقول "أتمنى أن لا تنسى جماهير الوداد أمين العطوشي "التسعطوشى" و أن أبقى ذكرى جميلة في قلوبكم".