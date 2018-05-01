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العطوشي يوجه رسالة وداع للوداد و جماهيره بعد انضمامه للظفرة الإماراتي

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 14:15 العطوشي يوجه رسالة وداع للوداد و جماهيره بعد انضمامه للظفرة الإماراتي | مجتمع
العطوشي يوجه رسالة وداع للوداد و جماهيره بعد انضمامه للظفرة الإماراتي
نشر مدافع فريق الوداد الرياضي سابقا، المنتقل حديثا للظفرة الإماراتي أمين العطوشي، رسالة وداع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي'' الإنستغرام''، معبرا فيها عن حبه للفريق الأحمر و لأنصاره.

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نشر مدافع فريق الوداد الرياضي سابقا، المنتقل حديثا للظفرة الإماراتي أمين العطوشي، رسالة وداع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" الإنستغرام"، معبرا فيها عن حبه للفريق الأحمر و لأنصاره.

وقال أمين العطوشي في رسالته" لم أكن أتمنى أن يأتي هذا اليوم الذي أكتب فيه هاته الكلمات و التي تنبع من قلب لطالما عشق اسم الوداد. لقد أعطيت 6 سنوات ونصف من حياتي للوداد الذي كانت حلما بالنسبة لي. اليوم سوف أغير الفريق و الألوان و لكن حب و عشق الوداد لن يتغير".

وأضاف: "أكتب هاته الكلمات بحزن كبير لأنه من الصعب الابتعاد عن ملعب الرعب دونور و الابتعاد عن الجماهير التي طالما أجمع العالم على روعتها وإبداعها. أتقدم بالشكر الجزيل لكل مكونات الوداد من إدارة و موظفين و مدربين و اللاعبين الذين أعتبرهم الجيل التاريخي للوداد".

وشكر مدافع الظفرة الإماراتي الجديد جمهور الوداد الذي كان خير سنده في الضراء قبل السراء و الذي كان المدعم الأول و الأخير له، مضيفا "كان لي الشرف الاشتغال معكم طيلة هاته السنوات سوف أبقى وفيا لاسم الوداد و جماهير الوداد و سيبقى اسم الوداد محفورا في قلبي و سأظل أتابع الوداد أخبار الوداد و سأشجع الوداد و أتمنى له التوفيق في كل المناسبات".


وختم تدوينته بالقول "أتمنى أن لا تنسى جماهير الوداد أمين العطوشي "التسعطوشى" و أن أبقى ذكرى جميلة في قلوبكم".

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الوداد الرياضي الظفرة الإماراتي أمين العطوشي

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