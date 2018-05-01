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مثير...فقيه يتسبب في افتضاض بكارة 6 فتيات كان يلقنهن القرآن بمسجد دوار ''بيحلوان'' بسيتي فاطمة...تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 13:42 مثير...فقيه يتسبب في افتضاض بكارة 6 فتيات كان يلقنهن القرآن بمسجد دوار بيحلوان بسيتي فاطمة...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
مثير...فقيه يتسبب في افتضاض بكارة 6 فتيات كان يلقنهن القرآن بمسجد دوار ''بيحلوان'' بسيتي فاطمة...تفاصيل صادمة
أجل الوكيل العام باستئنافية مراكش يوم أمس النظر في ملف فقيه دوار ''بيحلوان'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''ستي فاطمة'' إقليم الحوز المتابع بتهمة هتك عرض 6 فتيات وافتضاض بكارتهن داخل مسجد الدوار.

شوف تيفي:سيتي فاطمة


أجل الوكيل العام باستئنافية مراكش يوم أمس النظر في ملف فقيه دوار ''بيحلوان'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''ستي فاطمة'' إقليم الحوز المتابع بتهمة هتك عرض 6 فتيات وافتضاض بكارتهن داخل مسجد الدوار.

ووفق مصادر محلية، فقد تفجرت هذه القضية الأسبوع الماضي بعد تقدم شاب من الدوار السالف الذكر لخطبة الضحية البالغة من العمر 16 سنة، إذ قامت بعد تتمة الخطبة وتحديد موعد الزواج بالهروب نحو مدينة الدار البيضاء مخافة افتضاح أمرها، ما حذا بأسرتها للبحث عنها ليتم رصدها بالمحطة الطرقية أولاد زيان من طرف أحد معارف عائلتها، الذي أرجعها لبيت أسرتها.

وبعد مواجهتها بسيل من الأسئلة عن سبب هروبها من طرف والدها استسلمت، وأخذت في سرد ما لقيته من ممارسات شاذة قبل أربع سنوات من طرف فقيه الدوار، الذي تسبب لها في فقدانها للعذرية مؤكدة لأبيها أنها ليست الوحيدة التي مارس الفقيه معها الجنس بل هناك 5 فتيات أخريات.

وأضافت ذات المصادر، أن والد الضحية قرر إخبار آباء الضحايا الأخريات بما فعله الفقيه بفلذة أكبادهن، مفجرا بذلك قنبلة مدوية بالدوار، ليتم عرض الضحايا على طبيب مختص للتأكد من تعرضهن للاغتصاب، وهو الأمر الذي بينته الفحوصات الطبية التي خضعت لها الضحايا الستة.

وبناء على ذلك جرى وضع شكايات في الموضوع لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي أمر فور توصله بالشكايات باعتقال المعني بالأمر، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي ب''سيتي فاطمة'' لتعميق البحث معه حول المنسوب له.

وبينت التحقيقات الأولية مع المشتبه به أنه كان يستغل توافد فتيات الدوار على المسجد لحفظ القرآن الكريم ليستدرجهن إلى غرفة بالمسجد ويقوم بنزع ملابسهن وتحسس مناطق حساسة من أجسادهن قبل أن يلج عضوه الذكري بجهازهن التناسلي واستمر على نفس الحال إلى أن بلغ عدد ضحاياه ست فتيات متسببا في فقدانهن للعذرية.



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شوف تيفي المغرب سيتي فاطمة فقيه دواربيحلوان تسبب افتضاض بكارة 6 فتيات حفظ القرآن مسجد

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