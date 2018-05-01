هـــــذه حقيقة "فيديو" المعتقل بالسجن المركزي مول البركي بآسفي ومزاعم حرمانه من التطبيب والأدوية ﻿

ردا على الفيديو المنشور بموقع اليوتيوب بخصوص السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، والذي يزعم فيه الشخص الملثم أن النزيل المذكورمضرب عن الطعام محروم من التطبيب والأدوية.

"شوف تيفي"



ردا على الفيديو المنشور بموقع اليوتيوب بخصوص السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المركزي مول البركي بآسفي، والذي يزعم فيه الشخص الملثم أن النزيل المذكورمضرب عن الطعام محروم من التطبيب والأدوية.

أوضحت إدارة المؤسسة إلى الرأي العام حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن ما جاء في الفيديو لا أساس له من الصحة، حيث أن السجين (م.ز) غير مضرب عن الطعام ولم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بهذا الخصوص، كما أنه يتسلم وجباته الغذائية بشكل منتظم إضافة إلى اقتنائه لباقي حاجياته من مقصف المؤسسة، علما أنه يحظى بمعاملة حسنة وفقا لما ينص عليه القانون ولم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء من طرف موظفي المؤسسة.

وأضــاف "البلاغ" أن السجين المذكور يستفيد من الرعاية الطبية الكاملة على يد الطاقم الطبي للمؤسسة، كما سبق له الاستفادة من الأدوية التي تم وصفها له مقابل إبراء منه بتسلمها، وهو ما يوضح بشكل جلي أن اتهامات الإهمال الطبي لا تعدو أن تكون مجرد مغالطات للرأي العام.



وزاد "البلاغ" أن ما تم ترويجه في الفيديو المنشور من طرف جهات مجهولة هدفه الضغط على إدارة المؤسسة من أجل تمتيع السجين المذكور بامتيازات غير قانونية، علما أنه معروف بسلوكه السيء وكثرة مخالفاته خلال تنقيله بين مجموعة من المؤسسات السجنية.