شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين ﻿

نجا مجموعة من عناصر الدرك الملكي بسد قضائي للتفتيش قرب مدينة بوجدور من موت محقق مساء أمس، بعد أن صدمت شاحنة من الحجم الكبير(رموك) حاجزا أمنيا واخترقته بشكل جنوني، إثر فقدان سائقها السيطرة على

شوف تيفي:بوجدور



نجا مجموعة من عناصر الدرك الملكي بسد قضائي للتفتيش قرب مدينة بوجدور من موت محقق مساء أمس، بعد أن صدمت شاحنة من الحجم الكبير(رموك) حاجزا أمنيا واخترقته بشكل جنوني، إثر فقدان سائقها السيطرة على الفرامل ما أدى لانقلابها أسفل الطريق في مشهد وصف بالمروع.

ووفق مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فالشاحنة التي كانت محملة بكمية هامة من الأسماك والقادمة من مدينة الداخلة في اتجاه بوجدور كانت تسير بسرعة غير قانونية، ما جعل السائق يفقد سيطرته عليها، بعد أن تفاجأ بتعطل الفرامل، ليقتحم سد المراقبة الخاص بالدرك الملكي بمدخل بوجدور وارتطم بالحاجز الأمني، ولولا الألطاف الإلهية لدهس مجموعة من عناصر الدرك الذين كانوا بعين المكان أثناء وقوع الحادث.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاحنة انقلبت أسفل الطريق بمنحدر خطير بعد تجاوزها لسد الدرك الملكي ،وهو الانقلاب الذي أدى لإصابة السائق ومساعده بجروح جد بليغة نقلوا على إثرها لمستعجلات المستشفى الإقليمي بمدينة بوجدور لتلقي العلاجات الضرورية.

واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين حلوا بالمكان وقاموا بنقل الضحايا صوب المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.





