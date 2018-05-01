فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات ﻿

تعرضت حافلة تابعة لنقل المدينة بالدار البيضاء، مؤخرا، لهجوم خطير ومرعب، نفذه مجموعة من الأشخاص، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة وإصابة السائق بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"

تعرضت حافلة تابعة لنقل المدينة بالدار البيضاء، مؤخرا، لهجوم خطير ومرعب، نفذه مجموعة من الأشخاص، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة وإصابة السائق بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وتوصلت "شوف تيفي" يومه الإثنين 28 ماي، بمقطع فيديو تبلغ مدته دقيقة و10 ثواني، يظهر لحظة، تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف شابين تورطا إلى جانب آخرين في الهجوم على حافلة النقل العمومي، حيث تم تسليمهما للمصالح الأمنية.

ويظهر الفيديو أن المتورطين في هذا الهجوم، أقدموا على رشق حافلة للنقل العمومي بالحجارة، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة وإصابة السائق.