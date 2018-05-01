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مثير.. تعامد الشمس فوق الكعبة المكرمة اليوم

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 12:03 مثير.. تعامد الشمس فوق الكعبة المكرمة اليوم | دولي
مثير.. تعامد الشمس فوق الكعبة المكرمة اليوم
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 مايو 2018 مباشرة فوق الكعبة المكرمة، ويحدث هذا التعامد على الكعبة مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.
 
"شوف تيفي'
 
 
تتعامد الشمس اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 28 مايو 2018 مباشرة فوق الكعبة المكرمة، ويحدث هذا التعامد على الكعبة مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.
 
وفي هذا الصدد فقد كانت الجمعية الفلكية في جدة قد كشفت في تقرير لها، عن حدوث هذه الظاهرة عند وقت الظهر في المسجد الحرام الساعة 18: 12 ظهرًا - بالتوقيت المحلي – حيث تقترب الشمس من سماء مكة ويختفي ظل الكعبة تمامًا، ويصبح ظل الزوال صفرًا.
 
وفي ذات السياق أكدت الجمعية أن هذه الظاهرة الفلكية تعتبر من الطرق القديمة التي استخدمت في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة وفعالة، وهي لا تقل دقة عن تطبيقات الهواتف الذكية في الوقت الحاضر.
 
وتتكرر هذه الظاهرة فلكيا مرتين في السنة خلال حركة الشمس بين الصيف والشتاء، حيث تأتي ضمن الرحلة الظاهرية السنوية للشمس بين مداري الجدي والسرطان لتكون متعامدة على المدن التى تقع بين هذين الخطين مرتين سنويا.
 
 

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