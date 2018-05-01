 مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خــــاص..غضب كبير داخل القناة الثانية بسبب كاميرا رشيد العلالي | صحافة

خــــاص..غضب كبير داخل القناة الثانية بسبب ''كاميرا رشيد العلالي''

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للأسود لإزالة العياء في معسكر سويسرا | بووز

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للأسود لإزالة العياء في معسكر سويسرا

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات

مثير.. تعامد الشمس فوق الكعبة المكرمة اليوم | دولي

مثير.. تعامد الشمس فوق الكعبة المكرمة اليوم

مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة | حوادث و حقوق

مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة

ماكرون يعد بمنح الجنسية الفرنسية لـ سبيدرمان باريس مامادو بعد إنقاذه لطفل صغير من موت محقق | دولي

ماكرون يعد بمنح الجنسية الفرنسية لـ ''سبيدرمان باريس'' مامادو بعد إنقاذه لطفل صغير من موت محقق

مــؤلم.. وفاة ممثل تركي شهير في حادثة سير بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا | ثقافة و فنون

مــؤلم.. وفاة ممثل تركي شهير في حادثة سير بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية | دولي

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية

فلتات لسان وزراء العثماني

مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 11:46 مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة | حوادث و حقوق
مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة
أقدم مجموعة من المراهقين يوم أمس الأحد على الاعتداء على شخصين بحديقة عين القطوط بطنجة.

شوف تيفي

 

أقدم مجموعة من المراهقين يوم أمس الأحد على الاعتداء على شخصين بحديقة عين القطوط بطنجة.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحيتين، تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة نظرا للضرب المبرح الذي تعرضا له بواسطة الأسلحة الأبيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السبب وراء هذه الواقعة راجع بسبب اندلاع خلاف بين المعنيين بالأمر، قبل أن يتحول إلى محاولة قتل أحد الضحيتين.

هذا وأصيب أحد الضحيتين بعدة طعنات على مستوى القلب والبطن والفخذ، وحالته الصحية خطيرة.

وأمام هذا الأمر، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الاعتداء، كما تم نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي طنجة اعتداء شوف تيفي المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع

عــــاجل:كانت كتنشر الغسيل طاحت من الطابق السادس و ماتت ساعات قبل الفجر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل:كانت كتنشر الغسيل طاحت من الطابق السادس و ماتت ساعات قبل الفجر بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مُؤثــر..دموع مغربية مطرودة من الجزائر تعيش التشرد..شوفو أشنو دار ليها ملياردير فرمضان | حالة خاصة
منذ 7 دقائق

جد مُؤثــر..دموع مغربية مطرودة من الجزائر تعيش التشرد..شوفو أشنو دار ليها ملياردير فرمضان

جــامعة لقجع تُشيّد أكبر مركز كروي بالمغرب بمواصفات عالمية/فندق للمنتخب/ملعب كبير/وقاعة مغطاة بالمعمورة | روبورتاج

جــامعة لقجع تُشيّد أكبر مركز كروي بالمغرب بمواصفات عالمية/فندق للمنتخب/ملعب كبير/وقاعة مغطاة بالمعمورة

بــرافو..شابة جميلة تحدت الإعاقــة ..قرات واختارت مهنة التدريس وهذه هي الصعوبات اللي واجْـهاتها | خارج البلاطو

بــرافو..شابة جميلة تحدت الإعاقــة ..قرات واختارت مهنة التدريس وهذه هي الصعوبات اللي واجْـهاتها

بالفيديو | مغني راپ تونسي يصدر أغنية خاصة بكأس العالم ويفاجىء الجميع بحضور رونالدينهو في الكليپ الخاص بالأغنية | قنوات أخرى

بالفيديو | مغني راپ تونسي يصدر أغنية خاصة بكأس العالم ويفاجىء الجميع بحضور رونالدينهو في الكليپ الخاص بالأغنية

﻿

آخر المستجدات

خــــاص..غضب كبير داخل القناة الثانية بسبب كاميرا رشيد العلالي | صحافة
منذ 22 دقيقة

خــــاص..غضب كبير داخل القناة الثانية بسبب ''كاميرا رشيد العلالي''

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين | حوادث و حقوق

شاحنة مجنونة كادت تتسبب في كارثة بعد اصطدامها بحاجز للدرك الملكي ببوجدور والحادث يخلف إصابة شخصين

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للأسود لإزالة العياء في معسكر سويسرا | بووز

شاهد بالفيديو أول حصة تدريبية للأسود لإزالة العياء في معسكر سويسرا

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات | حوادث و حقوق

فيديو خطير.. هجوم مروع على حافلة للنقل العمومي بالبيضاء والشيفور كلو دمايات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.