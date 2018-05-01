مراهقون تعداو على شخصين بالأسلحة البيضاء بطنجة ﻿

أقدم مجموعة من المراهقين يوم أمس الأحد على الاعتداء على شخصين بحديقة عين القطوط بطنجة.

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أقدم مجموعة من المراهقين يوم أمس الأحد على الاعتداء على شخصين بحديقة عين القطوط بطنجة.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحيتين، تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة نظرا للضرب المبرح الذي تعرضا له بواسطة الأسلحة الأبيضاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السبب وراء هذه الواقعة راجع بسبب اندلاع خلاف بين المعنيين بالأمر، قبل أن يتحول إلى محاولة قتل أحد الضحيتين.

هذا وأصيب أحد الضحيتين بعدة طعنات على مستوى القلب والبطن والفخذ، وحالته الصحية خطيرة.

وأمام هذا الأمر، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا مفصلا في ظروف وملابسات الاعتداء، كما تم نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس.