ماكرون يعد بمنح الجنسية الفرنسية لـ ''سبيدرمان باريس'' مامادو بعد إنقاذه لطفل صغير من موت محقق ﻿

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح الجنسية الفرنسية للمهاجر المالي مامودو قاساما، الذي تسلق منزلا مكونا من أربعة طوابق لإنقاذ طفل صغير ذو الأربع سنوات كان عالقا بشرفة منزله بالعاصمة باريس،

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وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنح الجنسية الفرنسية للمهاجر المالي مامودو قاساما، الذي تسلق منزلا مكونا من أربعة طوابق لإنقاذ طفل صغير ذو الأربع سنوات كان عالقا بشرفة منزله بالعاصمة باريس، كما وعد بتكوينه وتأهيله للعمل في صفوف فريق الحماية المدنية والإسعاف.

وفي سياق متصل أكد مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسب ما أورده موقع يورونيوز اليوم الاثنين 28 ماي أنّ قصر الإليزيه الرئاسي دعا قاساما الشاب البالغ من العمر 22 عاما للقاء ماكرون صباح يومه الاثنين 28 ماي.

وفي ذات السياق قالت ''آن هيدالغو'' رئيسة بلدية باريس عبر حسابها الرسمي بموقع ''تويتر'' للتواصل الاجتماعي: ''تهانينا لمامودو قاساما على تصرفه الشجاع الذي أنقذ حياة طفل''، كما أكدت أنها اتصلت به هاتفيا لتشكره.

وأشارت هيدالغو إلى أن قاساما أبلغها أنه وصل من مالي منذ بضعة شهور وأنه يتمني البقاء بفرنسا،وقالت '' قلت إنّ لفتته البطولية مثال لكل المواطنين، وإن مدينة باريس ستحرص بشكل واضح على دعم جهوده للإقامة في فرنسا''.

من جهتها شكرت مطافئ باريس الدور البطولي وشجاعة الشاب الذي أنقذ الطفل، مطالبة المواطنين أن يتصلوا بالطوارئ في حالة الخطر، في حين تم اعتقال والد الطفل وفتح تحقيق في الحادثة.