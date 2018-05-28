بالصور: بعثة المنتخب الوطني تصل إلى سويسرا لمواصلة استعداداته للمونديال ﻿

حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي مساء يومه الأحد بمطار جنيف الدولي بسويسرا، بعد رحلة دامت ساعتين ونصف انطلاقا من مطار الرباط سلا الدولي.

شوف سبور

حلت البعثة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي مساء يومه الأحد بمطار جنيف الدولي بسويسرا، بعد رحلة دامت ساعتين ونصف انطلاقا من مطار الرباط سلا الدولي.

وبعد وصولهم إلى مدينة جنيف، استقل طاقم النخبة وجل اللاعبين المنادى عليهم الحافلة لمدة ساعتين للالتحاق بمقر إقامة البعثة بكرانس مونتانا.

وستستأنف العناصر الوطنية برنامج الاستعدادات لنهائيات كأس العالم فيفا روسيا 2018 بخوض تمارين خفيفة صباح يومه الاثنين بقاعة تقوية العضلات ، فيما برمج الناخب الوطني حصة تدريبية مغلقة بأحد ملاعب كرانس مونتانا ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

وسيخوض المنتخب المغربي مبارياته الودية أمام كل من منتخب أوكرانيا في 31 من الشهر الجاري وسلوفاكيا في الرابع من يونيو المقبل، قبل شد الرحال إلى استونيا لمواجهة منتخبها المحلي ومنها إلى روسيا في العاشر من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.