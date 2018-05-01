لاعب رجاوي بارز في لائحة المغادرين للرجاء الرياضي ﻿

وضعت إدارة فريق الرجاء الرياضي، لاعبا بارزا ضمن لائحة المرشحين لمغادرة الفريق الأخضر في فترة الانتقالات الصيفية.

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وضعت إدارة فريق الرجاء الرياضي، لاعبا بارزا ضمن لائحة المرشحين لمغادرة الفريق الأخضر في فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت صحيفة "المساء" في عددها الصادر يومه الإثنين، أن اللاعب الكونغولي ليما مابيدي، يتواجد ضمن اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق الأخضر، بسبب التراجع الكبير في مستواه خلال الموسم الفارط ، وكذا رغبة الإدارة في ضخ دماء جديدة بانتداب أسماء تستطيع أن تعيد الرجاء لسكة الألقاب، علما أن عقد مابيدي مع الفريق الأخضر يمتد حتى نهاية شهر يونيو 2019.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، كان قد احتل المركز الخامس في ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد 48 نقطة.