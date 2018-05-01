صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد ﻿

كشفت تقارير إعلامية سويدية، مؤخرا عن معطيات خطيرة، تتعلق باستغلال مغاربة قاصرين بالسويد بالدعارة مع سويديات مسنات، وذلك حسب ما كشسفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين.

"شوف تيفي"



كشفت تقارير إعلامية سويدية، مؤخرا عن معطيات خطيرة، تتعلق باستغلال مغاربة قاصرين بالسويد بالدعارة مع سويديات مسنات، وذلك حسب ما كشسفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين.

وأوضحت اليومية أن الأطفال المغاربة يشتغلون في الدعارة والاستغلال الجنسي من طرف سويديات مسنات أو في منتصف العمر و كذا المطلقات والأرامل ، مقابل مبالغ مالية أو لباس أو أماكن الإيواء، والأكل والاستحمام.

وأكدت اليومية أن مسنات سويديات يلجأن إلى ما وصفها التقرير بـ" الخدمات الجنسية للأطفال القاصرين" القادمين من دول شمال إفريقيا وعلى رأسهم الأطفال المغاربة، حيث صرح قاصر مغربي يدعى "أمين" لا يتجاوز عمره 17 سنة، أن العديد من أصدقائه القاصرين الذين يعيشون في شوارع العاصمة ستوكهولم ، يبيعون خدماتهم الجنسية للنساء السويديات، مشيرا إلى أن الطلب جد مرتفع مقابل خدماتهم الجنسية.





