 صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية | دولي

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع

صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد | مجتمع

صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد

بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو | دولي

بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار | مجتمع

حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار

عــــاجل:كانت كتنشر الغسيل طاحت من الطابق السادس و ماتت ساعات قبل الفجر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــاجل:كانت كتنشر الغسيل طاحت من الطابق السادس و ماتت ساعات قبل الفجر بالبيضاء

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان | مجتمع

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان | مجتمع

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان

فلتات لسان وزراء العثماني

صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 10:26 صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد | مجتمع
صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد
كشفت تقارير إعلامية سويدية، مؤخرا عن معطيات خطيرة، تتعلق باستغلال مغاربة قاصرين بالسويد بالدعارة مع سويديات مسنات، وذلك حسب ما كشسفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين.

"شوف تيفي"


كشفت تقارير إعلامية سويدية، مؤخرا عن معطيات خطيرة، تتعلق باستغلال مغاربة قاصرين بالسويد بالدعارة مع سويديات مسنات، وذلك حسب ما كشسفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين.

وأوضحت اليومية أن الأطفال المغاربة يشتغلون في الدعارة والاستغلال الجنسي من طرف سويديات مسنات أو في منتصف العمر و كذا المطلقات والأرامل ، مقابل مبالغ مالية أو لباس أو أماكن الإيواء، والأكل والاستحمام.

وأكدت اليومية أن مسنات سويديات يلجأن إلى ما وصفها التقرير بـ" الخدمات الجنسية للأطفال القاصرين" القادمين من دول شمال إفريقيا وعلى رأسهم الأطفال المغاربة، حيث صرح قاصر مغربي يدعى "أمين" لا يتجاوز عمره 17 سنة، أن العديد من أصدقائه القاصرين الذين يعيشون في شوارع العاصمة ستوكهولم ، يبيعون خدماتهم الجنسية للنساء السويديات، مشيرا إلى أن الطلب جد مرتفع مقابل خدماتهم الجنسية.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المغاربة السويد مسنات الدعارة الأرامل المطلقات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين | مجتمع

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الإثنين

حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار | مجتمع

حجز كمية هامة من الحشيش والكوكايين بحوزة ثلاثيني بأيت ملول قبيل الإفطار

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان | مجتمع

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان | مجتمع

فيديو خطير يهز الفيسبوك بالمغرب..صحاب شرع اليد شدو شفارى نهار رمضان وسلخوهم مزيان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | مغني راپ تونسي يصدر أغنية خاصة بكأس العالم ويفاجىء الجميع بحضور رونالدينهو في الكليپ الخاص بالأغنية | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو | مغني راپ تونسي يصدر أغنية خاصة بكأس العالم ويفاجىء الجميع بحضور رونالدينهو في الكليپ الخاص بالأغنية

بالفيديو.. فتاة مغربية تبكي بحرقة بسبب تأخر موعد القطار | قنوات أخرى

بالفيديو.. فتاة مغربية تبكي بحرقة بسبب تأخر موعد القطار

ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﻷﺑﺮﺯ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺍﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ | قنوات أخرى

ﺍﻟﻤﻮﺟﺰ ﻷﺑﺮﺯ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺍﻥ ﺳﺒﻮﺭﺕ

أكثر 22 هدف إهانة لـ حراس المرمى | قنوات أخرى

أكثر 22 هدف إهانة لـ حراس المرمى

﻿

آخر المستجدات

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية | دولي
منذ 10 دقائق

مهاجر مالي ينقذ طفلا صغيرا في موقف بطولي بالعاصمة الفرنسية

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عــاجل: مضاربة خايبة أمام مسجد فلسطين بالدارالبيضاء وهاشنو وقع

صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد | مجتمع

صادم..أطفال مغاربة يعملون في الدعارة لممارسة الجنس مع مطلقات وأرامل ومسنات بالسويد

بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو | دولي

بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.