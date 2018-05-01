غير سار للمغاربة.. لجنة الفيفا الخاصة بمونديال 2026 تستعد لاتخاذ قرار سيصدم المغرب ﻿

من المنتظر أن تقوم لجنة ''تاسك فورص''، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة باتخاذ قرار من شأنه أن يصدم المغرب قبل موعد التصويت الخاص بمونديال 2026، والذي من المقرر أن يجرى يوم 13

"شوف تيفي"



من المنتظر أن تقوم لجنة "تاسك فورص"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة باتخاذ قرار من شأنه أن يصدم المغرب قبل موعد التصويت الخاص بمونديال 2026، والذي من المقرر أن يجرى يوم 13 يونيو 2018.

وحسب ما كشف عنه موقع "h24" أمس الأحد 27 ماي، فإن اللجنة المذكورة تخطط لإقصاء المغرب قبل موعد التصويت، وذلك حسب ما أعلن عنه عضو لجنة تاسك فورص بوبان نجم كرة القدم الكرواتية السابق.

وأوضح المصدر ذاته أن بوبان عضو لجنة "الفيفا" صرح لصحافيين، قائلا: " إن سبب إقصاء المغرب يرجع إلى ضعف التجهيزات اللوجيستيكية في 5 مدن مغربية".

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالملف المغربي، أعلنت في ملف الترشيح عن تخصيص ميزانية مهمة لاحتضان هذا المحفل العالمي، وذلك بالرغم من قوة الملف الأمريكي المشترك.



