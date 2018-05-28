لاعب مصري يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد إخفاق محمد صلاح ﻿

تمكن لاعب مصري في رياضة أخرى، من تحقيق دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح وفشل فريق ليفربول الإنجليزي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

شوف سبور

تمكن لاعب مصري في رياضة أخرى، من تحقيق دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابة النجم المصري محمد صلاح وفشل فريق ليفربول الإنجليزي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

و توج فريق مونبيليه الفرنسي، يوم أمس الأحد، بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، والذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري، محمد ممدوح هاشم، ليكون ثالث مصري يحصد تلك البطولة.

وجاء تتويج الفريق الفرنسي بالبطولة بعد الفوز على مواطنه نانت، بنتيجة 32 - 26، في اللقاء الذى أقيم بينهما في مدينة كولونيا الألمانية.

وأكد اللاعب المصري عقب التتويج بالبطولة: '' أنا ثالث لاعب مصري يتوج بالبطولة بعد والدي ممدوح هاشم في سبعينات القرن الماضي واللاعب السابق حسين زكي''.

وتأهل مونبيليه لكأس العالم للأندية والمعروفة باسم سوبر غلوب، والتي تقام في أكتوبر المقبل، وسبق أن تأهل لها برشلونة بصفته حاملا للقب والزمالك المصري عن قارة أفريقيا والنجمة البحريني بطل آسيا وتبقى 4 أماكن أخرى سيتم تحديدها لاحقا.