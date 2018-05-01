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بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو

بتاريــخ : 28 ماي 2018 / 09:37 بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو | دولي
بعد إصابة صلاح٠٠.إعلامي مصري يدعو المسلمين إلى الدعاء على راموس خلال صلاة الفجر+فيديو
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المصرية، أمس الأحد، مقطع فيديو، ظهر به إعلامي مصري شهير، وهو يطالب المسلمين بالدعاء على اللاعب الإسباني ''راموس''لتسببه في إصابة اللاعب المصري ''محمد صلاح''٠

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية المصرية، أمس الأحد، مقطع فيديو، ظهر به إعلامي مصري شهير، وهو يطالب المسلمين بالدعاء على اللاعب الإسباني ''راموس''لتسببه في إصابة اللاعب المصري ''محمد صلاح''٠

وطالب هذا الإعلامي جميع المصريين بالدعاء على ''راموس'' خلال صلاة الفجر، وأيضا خلال الدعاء لتناول وجبة الإفطار، معبرا عن غضبه الشديد لأن اللاعب الإسباني كان سببا في إصابة محمد صلاح خلال نهائي عصبة الأبطال الأوروبية بين ليفربول وريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح، طمأن أمس الأحد، الجماهير المصرية والعربية، وأكد مشاركته بمونديال روسيا شهر يونيو المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي راموس محمد صلاح الإفطار صلاة الفجر

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